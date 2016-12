Venerdì 23 Dicembre 2016, 05:00

È fusion la parola d'ordine di Le Asiatique, appena inaugurato in Centro. Dedicato alla cucina asiatica, il locale propone una Carta di gusto con spunti coreani, giapponesi, thai, vietnamiti, cinesi: una panoramica sulle diverse tradizioni culinarie alla luce di una rilettura contem-poranea e mediterranea grazie all'uso di prodotti del territo-rio. A firmare il menu, chef Daniel Cavuoto, in un percor-so tra crudi e cotti. Ecco allora gyoza di anatra e foie gras con fonduta di parmigiano 36 me-si o fiore di zucca in tempura con mozzarella di...