Martedì 11 Aprile 2017, 05:00

È durata 12 ore la libertà di uno stalker 61enne appena scarcerato. Si è subito presentato sotto casa delle due vittime ed è stato arrestato di nuovo per aver tentato di sfondare a calci la porta della ex moglie con cui è stato sposato dal 1975 al 2016 e del suo nuovo compagno.Era stato arrestato per stalking il 25 gennaio scorso, pochi giorni dopo è tornato in libertà e il 10 febbraio è stato catturato. Il 3 marzo è stato anche raggiunto da un ordine di carcerazione per minacce al nuovo fidanzato della ex compagna e per il...