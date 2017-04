Dramma Pepito, torna fra 7 mesi

Martedì 11 Aprile 2017, 05:00

MILANO - «Eccoci qua. Un altro ostacolo da superare. Ma sono pronto a combattere contro tutto per tornare a fare quello che amo più di ogni altra cosa al mondo: giocare a calcio». Così, su Facebook, Giuseppe Rossi ha voluto ringraziare per i tanti messaggi d'affetto ricevuti dopo l'ennesimo grave infortunio. Ieri la diagnosi ufficiale: rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, avvenuta durante il match di Liga spagnola perso dal Celta Vigo, squadra di Pepito, domenica contro l'Eibar. Il 30enne ex attaccante azzurro,...