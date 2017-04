Dieci anni fa il 7-1 di Manchester

Martedì 11 Aprile 2017, 05:00

Romolo BuffoniROMA - Dieci anni compiuti ieri. Un compleanno amaro, ma dal retrogusto dolce. Perché il 10 aprile del 2007 la Roma si schiantava sull'Old Trafford con quel 7 a 1 che, ieri, il Manchester United ha celebrato sui suoi social come an incredible night una notte incredibile. Dove può annidarsi allora il retrogusto dolce? Nel ricordo che quelli erano i quarti di finale di Champions League: la Roma di Totti, De Rossi e Spalletti (unici reduci) era arrivata per la prima volta fra le prime otto d'Europa e aveva anche vinto 2-1 il match...