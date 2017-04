Diabete, sensore per la glicemia

Mercoledì 12 Aprile 2017, 05:00

Antonio CapernaMILANO - Un'incisione millimetrica in anestesia locale, per posizionare l'impianto a livello sottocutaneo sulla parte superiore del braccio e in pochi minuti è pronto il nuovo sistema hi-tech che controlla il diabete. Arriva, infatti, in Italia il primo sensore per il monitoraggio continuo della glicemia impiantabile, progettato per la misurazione dei valori di glucosio fino a 90 giorni senza necessità di sostituzione del sensore ogni settimana. Si chiama Eversense e misura h24 i livelli di glucosio, e i dati vengono...