Dentro un liceo di Firenze il tesoro dell'Istituto Luce

Quasi per caso, come spesso accade quando tornano alla luce tesori scomparsi, in uno scantinato dello storico liceo classico Dante di Firenze sono apparse oltre un centinaio di scatole arrugginite all'esterno, e in molti casi difficili da aprire, contenenti pellicole datate tra il 1920 e il 1930, che alcuni saggi a campione hanno dimostrato aver conservato perfettamente il contenuto (nella foto, il professore Marco Benvenuti con le pizze). Sono quei cortometraggi che negli anni del fascismo, ma anche dopo, venivano inviati alle scuole, grazie...