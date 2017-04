Dal derby al derby il tecnico appeso alla stracittadina

Martedì 11 Aprile 2017, 05:00

Massimo SartiMILANO - La sconfitta choc di Crotone ha completato il girone di Stefano Pioli alla guida dell'Inter. Purtroppo per il tecnico emiliano, non in maniera gloriosa. Aveva preso i nerazzurri fuori dalla zona europea, al nono posto a -8 dalla zona Champions League dopo 12 giornate. Ora, dopo aver affrontato una volta tutte le contendenti in campionato, Pioli guida una squadra tornata, a causa del rovescio allo Scida, fuori dall'Europa League, settima a -12 dal terzo posto del Napoli, lontanissima da un sogno Champions difficile, ma...