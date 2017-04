Martedì 11 Aprile 2017, 05:00

Dai Crivelli a RubensCOMPLESSO MONUM.LE DI SAN SALVATORE IN LAUROI polittici di Carlo e Vittore Crivelli, insieme a quelli di Ottaviano Dolci e Giuliano Presutti. L'Adorazione dei pastori di Rubens (foto, particolare) a confronto con quelle di Pietro da Cortona e del Baciccio: una piccola mostra di grandi tesori d'arte mette in evidenza lo straordina-rio patrimonio artistico della città di Fermo e del suo territorio affinché ritorni al più presto alla fruizione nei siti d'origine.P.za di San salvatore in Lauro 15, da oggi al 9/07, ingr....