Da Zero ai Green day i primi big del 2017

Venerdì 23 Dicembre 2016, 05:00

Finisce un anno ne comincia un altro, anche musicalmente. Ecco i concerti top dei primi mesi del 2017. Si comincia con i Green Day, con biglietti già esauriti, al Mediolanum Forum il 14 gennaio. Seguiti sempre sullo stesso palco da Renato Zero (foto), in arrivo il 6, 7 e 9 gennaio (biglietti da 35 a 70 ma con posti già esauriti). Il 28 ecco arrivare sempre ad Assago anche gli Skunk Anansie. Il 7 febbraio è la data del ritorno dei Bastille, sempre ad Assago. Il 16 febbraio per tutti gli amanti del rock anni '70, a Trezzo d'Adda in concerto...