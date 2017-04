D'Angelo al San Paolo: «Torno il ragazzo della Curva B»

Martedì 11 Aprile 2017, 05:00

ROMA - Il Concerto 6.0. Ecco il nome dello show-evento live che Nino D'Angelo porterà in scena allo stadio San Paolo di Napoli il 24 giugno, occasione per festeggiare il suo compleanno (l'artista compirà 60 anni il 21 giugno). Uno spettacolo in cui D'Angelo ripercorrerà la sua carriera tra musica, cinema e teatro. «Mi piacerebbe che fosse una grande festa popolare», dice. Il palco sarà allestito in quella Curva B tanto cara a Nino, protagonista in uno dei suoi film più amati. «Ho scelto lo stadio San Paolo perché per questo compleanno...