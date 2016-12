Confiscati anche beni per 6,6 mln

Venerdì 23 Dicembre 2016, 05:00

Si abbracciano i pm Pedio e Pastore alla lettura della sentenza che condanna Roberto Formigoni a sei anni di carcere per corruzione. Avevano chiesto 9 anni e anche l'associazione per delinquere, ma tant'è. Il Celeste in aula non c'è: forse ha fiutato l'aria. Rilascia una dichiarazione alle agenzie nel pomeriggio: «Sono amareggiato ma sereno, ritengo ingiusta la sentenza e la impugnerò, convinto che la mia piena innocenza sarà infine riconosciuta».Lo scandalo è quello che nel 2012 gli è costato la fine prematura del quarto mandato alla...