«Come Leone vorrei allenare giovani talenti»

Lunedì 10 Aprile 2017, 05:00

LECCE «Oggi quando vedi dei ragazzi giovani, che hanno talento, senti il coraggio. Ti viene voglia di essere il loro pigmaglione. Mi piacerebbe dirigerli, essere il loro allenatore come fu Sergio Leone al tempo con me. E non escludo che accada». Parola di Carlo Verdone reduce dal Festival del cinema europeo di Lecce dove ha consegnto il premio alla migliore opera prima (La ragazza del mondo di Marco Danieli) intitolato al padre Mario e festeggiato i primi 40 anni di carriera: « Tutto è ominciato a ottobre 1977, al Teatro Alberichino a...