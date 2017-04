Lunedì 10 Aprile 2017, 05:00

Colpi Repentini OSTELLO BELLO GRANDEConcerto evento per la presentazione di Duomo ore 10, il nuovo cd della band milanese (foto). Nel corso della serata sarà anche proiettato il nuovo videoclip Hipster che ironizza su look e modi di fare degli hipster made in Milano. Il 10 aprile.Via Lepetit, 33 Ore 21 - ingresso libero Daniele GattiTEATRO ALLA SCALADaniele Gatti torna alla Scala per dirigere la Filarmonica sulle pagine di Strauss, Hindemith e dell'impegnativa Symphonie fantastique di Hector Berlioz. Il 10 aprile.Piazza ScalaOre 20 - 105/5...