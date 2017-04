Mercoledì 12 Aprile 2017, 05:00

Claudia FaggioniDopo il grande successo ottenuto in Italia e all'estero, Jesus Christ Superstar chiude in bellezza il tour italiano tornando nella sua casa romana, il Teatro Sistina. Oltre trecentomila spettatori, tra il 2014 e 2016, per uno spettacolo che ha riportato nei panni di Gesù, dopo oltre quarant'anni, il grande Ted Neeley, Jesus nel musical di Andrew Lloyd Webber e Tim Rice del 1971, ma soprattutto protagonista del film di Norman Jewison del 1973. A oltre vent'anni dalla prima edizione, l'adattamento italiano dello spettacolo...