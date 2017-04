Ciclista investito, è grave

Martedì 11 Aprile 2017, 05:00

Mario LandiÈ ancora ricoverato in prognosi riservata il ciclista che ieri mattina è stato travolto da un suv Toyota Rav 4 mentre era in sella alla sua bici. L'incidente è avvenuto alle 10.30 tra via Polense e via Zagarolese, non lontano da Corcolle a Roma, e sul posto sono intervenuti gli agenti della municipale del VI Gruppo. Il conducente si è fermato a prestare i primi soccorsi al biker, un uomo di 65 anni, ma le sue condizioni sono apparse subito gravi.I medici del 118 dopo averlo stabilizzato lo hanno trasportato con una eliambulanza...