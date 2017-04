CHIARA CIVELLO

Mercoledì 12 Aprile 2017, 05:00

Claudio FabrettiROMA - «La mia missione è allargare i confini della canzone italiana. Voglio essere internazional-popolare». Chiara di nome e di fatto, l'ambizione della ragazza per la quale si scomodò Burt Bacharach (scrivendo per lei Trouble) e che Tony Bennett definì «la miglior cantante jazz della sua generazione». Dopo tanto girovagare tra Usa e Brasile, miss Civello ha rimesso radici in Italia. E le vuole consolidare con il nuovo album, Eclipse.Quali sono le novità di questo disco?«Anzitutto, l'elettronica. La produzione di Marc...