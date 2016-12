CENONE E SPESE

Venerdì 23 Dicembre 2016, 05:00

Quasi 3 miliardi di euro, spesi tutti per le tavole imbandite di Natale. Tra primi piatti e secondi di carne, pesce e dolciumi caratteristici. La stima è del Codacons, che prevede una spesa complessiva per cibi e alimenti di pranzo e cena di Natale che arriverà quest'anno a 2,8 miliardi di euro. Tra questi, un miliardo sarà destinato a carne e pesce; poco più di 500 milioni di euro andranno per l'acquisto di panettoni e dolci vari, 550 milioni verranno investiti invece per spumanti da stappare, vini e bevande da portare a tavola. Non solo...