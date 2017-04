Cassimatis riammessa caos 5Stelle a Genova

Martedì 11 Aprile 2017, 05:00

Alessandra SeveriniIl vento di bufera che si è alzato sotto la Lanterna rischia di far sbandare l'intero Movimento 5 stelle. Il Tribunale di Genova ha infatti accolto il ricorso di Marika Cassimatis, sospendendo l'esclusione della sua lista dalle elezioni comunali in programma l'11 giugno. Era stato Beppe Grillo, circa un mese fa, a togliere il simbolo dei 5 Stelle alla Cassimatis che aveva vinto le Comunarie online per la carica di sindaco di Genova. In pratica la scelta dei militanti cancellata con un post del leader. Una vicenda che aveva...