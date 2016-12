Venerdì 23 Dicembre 2016, 05:00

Carly Paoli, la cantante britannica di origini italiane (foto), gli special guest Peppe Servillo, Giovanni Caccamo e Federico Paciotti. Questi i primi nomi annunciati (al cast si aggiungeranno altre prestigiose voci del mondo della musica) per il più prestigioso omaggio mai realizzato alle colonne sonore del cinema italiano. Il format de La Dolce Vita attinge al ricco repertorio di musiche per il cinema per dare vita a uno spettacolo di grande impatto emotivo in cui le colonne sonore più rappresentative dei grandi capolavori italiani sono...