Lunedì 10 Aprile 2017, 05:00

Carlo MandelliGaleotto fu il concerto per il quarantennale dell'album Kimono my House degli Sparks a Londra. È stato dopo quella esibizione che i Decibel (Enrico Ruggeri, Silvio Capeccia e Fulvio Muzio), pionieri del punk in Italia, hanno deciso di tornare a calcare le scene e stasera saranno al Teatro della Luna.Dopo 30 anni, un nuovo album Noblesse oblige e un nuovo tour. «Ho passato trent'anni a rispondere almeno una volta al giorno a domande sui Decibel - ha raccontato Ruggeri - e ora siamo tornati anche in occasione dei miei...