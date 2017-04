Capitale, tre milioni di turisti fantasma

Martedì 11 Aprile 2017, 05:00

Lorena LoiaconoNon hanno un nome né un volto. E, soprattutto, non hanno mai mostrato un documento. Praticamente dei fantasmi. Anzi, un esercito di fantasmi visto che ogni anno, per le strade di Roma, si aggirano circa 3 milioni di turisti sconosciuti, che escono fuori da qualsiasi controllo. Alloggiano spesso in bed and breakfast abusivi, in conventi, parrocchie o in case private. Un danno enorme, doppio: da un lato in un momento di grande allerta terrorismo è impensabile che possano arrivare a Roma tante persone non censite e dall'altro è...