Campo Testaccio il Campidoglio punta al recupero

Venerdì 23 Dicembre 2016, 05:00

Testaccio rivuole il suo Campo. Quello storico su cui, giocando, sono cresciute generazioni di testaccini. Lì dove si allenava il fornaretto Amadeo Amadei, in maglia giallorossa. Ieri il municipio 1 ha riaperto la partita: il campo deve tornare come una volta, alla città. Un pezzo di storia abbandonato da anni, dal 2006, da quando il progetto di realizzazione di un parcheggio interrato ne ha segnato le sorti.Ora, di quel passato glorioso, non resta che una buca in cui avrebbero dovuto sorgere i box interrati su cui, invece, è cresciuto un...