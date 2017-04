Cagliari ko col Toro: prima rete nordcoreana Genoa sempre più giù

Lunedì 10 Aprile 2017, 05:00

MILANO Niente salvezza aritmetica anticipata per il Cagliari, ko 2-3 col Torino. Il pomeriggio del Sant'Elia sarà comunque ricordato per il gol al 95', pur ininfluente, di Kwang Song Han, il primo nordcoreano a segnare nella nostra serie A, appena alla sua seconda presenza: «Sono molto felice. Ringrazio la società, l'allenatore ed i compagni di squadra». In precedenza rigore di Borriello (poi costretto ad uscire per infortunio) e sorpasso granata con Ljajic, Belotti (24 gol in campionato come Dzeko) ed Acquah.Netto il successo interno...