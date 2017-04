Bus turistici pugno duro del Comune 1.300 multe

Mercoledì 12 Aprile 2017, 05:00

Il Campidoglio divulga i primi risultati dell'attivazione dei 21 nuovi varchi elettronici, dotati di telecamere, a presidio della Ztl Anello Ferroviario 1 VAM. «Sono 1.299 le sanzioni rilevate dal 14 gennaio al 20 febbraio per i bus turistici entrati senza permesso nella zona a traffico limitato in questione in cui è in vigore, dalle 5.00 alle 24, il divieto di accesso e circolazione per i veicoli non autorizzati di lunghezza superiore ai 7,5 metri che producono maggiore criticità in termini di emissioni e di congestione. Per i trasgressori...