Buche, la manovra di gennaio

Venerdì 23 Dicembre 2016, 05:00

Paola Lo MeleForse il 2017 porterà finalmente buone nuove ai romani. Stando agli annunci del Movimento Cinque Stelle le operazioni anti-buche e voragini sulle strade della Capitale dovrebbero partire subito, a gennaio. A spiegare il ritardo di questi mesi è il capogruppo pentastellato in Comune Paolo Ferrara.«Quando siamo arrivati ci siamo accorti che in Comune non c'era programmazione. Ovvero, le gare pubbliche non erano avviate. Quando siamo andati a mettere le mani nei municipi, nella macchina amministrativa, ci siamo accorti che...