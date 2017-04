Ben Hur, la corsa delle bighe fa boom

Mercoledì 12 Aprile 2017, 05:00

L'atmosfera è quella del kolossal, l'adrenalina è quella di una vera e propria corsa delle bighe: proprio come in Ben Hur. È questa la nuova attrazione sbarcata nel parco di divertimenti di Cinecittà World: i visitatori grandi e piccini vengono catapultati nel cast di Ben Hur e, proprio come nei tempi dell'Antica Roma, vengono vestiti da antichi romani, salgono a bordo delle bighe originali guidate dagli stunt del film. Ben Hur è una delle 10 nuove attrazioni realizzate quest'anno al parco. «Si tratta di un'esperienza unica al mondo ha...