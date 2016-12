Belotti fa vincere il Torino Genoa record: gioca un 15enne

Venerdì 23 Dicembre 2016, 05:00

MILANO - Simeone non fa il Mertens, mentre Belotti continua a fare il Belotti. Il Gallo risponde alla doppietta di Icardi ed al gol di Dzeko (13 reti come il romanista, dietro alle 14 dell0interista) ed al 49' permette al Torino di tornare alla vittoria battendo 1-0 il Genoa, cui non bastano 13 calci d'angolo battuti. Mihajlovic chiude ottavo il 2016, per Juric è invece la seconda amarezza consecutiva, mitigata dall'esordio del classe 2001 Pietro Pellegri, il più giovane di sempre in A a 15 anni, 9 mesi e 5 giorni. Battuto il primato del...