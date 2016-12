ASCESA E CADUTA Il Celeste per 18 anni alla guida della Regione

Venerdì 23 Dicembre 2016, 05:00

Il primo Formigoni aveva la barba, l'ultimo giacche improbabili. In mezzo, poco meno di 18 anni alla guida della Regione Lombardia: quattro mandati uno di seguito all'altro, nessuno sembrava potesse scardinarlo dalla guida di Palazzo Pirelli: ci mise piede per la prima volta nel 1995, lo fecero uscire nel 2012 le bombe della Procura.Una lunga ascesa, quella del memores domini di Comunione e Liberazione che ha fatto voto di povertà pur coltivando il pallino degli abiti eleganti, delle creme di bellezza e delle vacanze in yacht pagate da altri....