Arrivano i dolci

Martedì 11 Aprile 2017, 05:00

Nuovi arrivi e addii dolorosi in Galleria Vittorio Emanuele: fra le new entry, un outlet di dolci. Sfrattati per scadenza dell'affitto il bar Il Salotto di Milano e l'osteria La Locanda del Gatto Rosso. Al loro posto, aggiudicandosi il bando di gara del Comune, aprono ODStore - l'outlet dolciario per eccellenza di Mauro Tiberti già in piazza Duomo, corso Buenos Aires, via Torino - e un ristoratore con un attività a Molino Dorino. Tiberti era ansioso di mettere piede in Galleria, infatti, ha offerto 720mila euro di canone annuo su una base...