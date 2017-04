Mercoledì 12 Aprile 2017, 05:00

Antonio Pappano prosegue nel suo percorso dedicato a Johann Sebastian Bach e dirige coro e orchestra dell'Accademia di Santa Cecilia in una delle pagine più intense del repertorio di musica sacra, la maestosa Passione secondo Giovanni. Internazionale il cast dei solisti tra i quali alcune delle voci più apprezzate per l'interpretazione del repertorio barocco come il soprano inglese Lucy Crowe (nel cast del Magnificat a Santa Cecilia nel 2014) o il mezzosoprano svedese Ann Hallenberg che nel 2013, sempre con Pappano sul podio delle compagini...