Antinori show, cacciato dall'aula

Venerdì 23 Dicembre 2016, 05:00

Disturbava e parlava a voce alta, così il giudice Luisa Ponti lo ha espulso dall'aula. E lui, il ginecologo Severino Antinori, per tutta risposta ha accusato le toghe di essere talebane.In Tribunale è andato in scena l'ennesimo show del medico, famoso in tutto il mondo, accusato di aver prelevato ovuli da una ragazza spagnola senza il suo consenso, per poi impiantarli in altre pazienti. Il ginecologo, che per il giudice disturbava lo svolgimento del processo in «modo continuo e pervasivo», ha lasciato l'aula sbattendo la porta. Le sue...