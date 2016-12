Venerdì 23 Dicembre 2016, 05:00

Anita SacconiNiente più code chilometriche né viaggi della speranza. Niente più deviazioni, cantieri e auto incolonnate per ore sulla strada sotto il sole. L'odissea per eccellenza, quella che in Italia portava in macchina verso il sud, termina qui. Dopo oltre mezzo secolo la Salerno-Reggio Calabria chiude definitivamente i cantieri e riapre alle auto.E sarà un'autostrada d'avanguardia. Per dimostrarlo cambia anche nome: la A2, l'Autostrada del Mediterraneo, la prosecuzione dell'itinerario Nord-Sud della A1. I lavori si sono chiusi ieri, a...