Mercoledì 12 Aprile 2017, 05:00

Andrea PucciTEATRO BRANCACCIOIntolleranza zero è il nuovo spettacolo in cui Andrea Baccan (in arte Pucci), rende esilarante la fatica di vivere di chi, a 50 anni, si trova ad inte-ragire con nuove, incom-prensibili mode e tecno-logie, con la scuola della figlia e gli acciacchi del mezzo secolo sulle spalle.Via Merulana 244, oggi alle 21, 28,50-40 euro, 0680687231FloydianaTEATRO SAN GENESIOUna notte alla ricerca del pianeta Pink Floyd, quan-do la creatività del rock degli anni '70 sposa la solennità della musica contemporanea. Con Da-vide...