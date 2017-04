Martedì 11 Aprile 2017, 05:00

Ancora un'aggressione e una rapina in corso Como. Stavolta la vittima è un ragazzo di 19 anni che nella notte tra domenica e ieri, attorno alle 3,30, è stato picchiato da un gruppo di cinque stranieri che gli hanno spruzzato uno spray al peperoncino sul volto per portargli via una collanina d'oro.Ai poliziotti la vittima ha raccontato di essere uscito da una discoteca e che i suoi aggressori erano uomini di colore, probabilmente centroafricani. Lo hanno colpito senza neppure tentare un approccio cordiale, come di solito accade in questi...