Allegri: «Umiltà e rispetto il segreto di questa finale»

Venerdì 23 Dicembre 2016, 05:00

Timothy OrmezzanoTORINO - Prima le polemiche e le battutine tra dirigenti, poi il graffio dell'ex rossonero Allegri: «Non sarà facile vincere la Supercoppa, perché questa storia del loro arrivo a Doha in ritardo ha deresponsabilizzato e intanto fatto arrabbiare il Milan. Il fatto che la Juve sia data per nettamente favorita ha tolto responsabilità e dato cattiveria ai rossoneri. Teniamolo presente». Per la supersfida, di scena nel tardo pomeriggio a Doha, il Conte Max pretende di vedere la solita Juve affamata e in un certo senso...