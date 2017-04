Agli Statali 85 euro in più, sbloccato il contratto dopo 8 anni

Mercoledì 12 Aprile 2017, 05:00

Alessandra Severini«Non ci sono aumenti di tasse» nella manovra approvata dal Governo. Lo assicura il presidente del consiglio Paolo Gentiloni appena uscito dalla riunione del Consiglio dei ministri che ha dato il via libera al Documento di economia e finanza insieme al Programma nazionale delle riforme e alla manovrina da 3,4 miliardi per correggere i conti, in accordo con la richiesta Ue. Un testo che fa sorridere anche i dipendenti pubblici poiché il governo ha confermato che verranno trovati i 2,8 miliardi di euro necessari per arrivare...