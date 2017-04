AAA cercansi membri Cda Rivolgersi Campidoglio

Lunedì 10 Aprile 2017, 05:00

Paola Lo MeleIl Campidoglio ha lanciato, dall'albo pretorio on line del suo sito, un avviso pubblico per il rinnovo dei componenti degli organi amministrativi e di controllo delle società partecipate. Il presupposto è semplice: «l'amministrazione capitolina intende procedere al loro rinnovo». L'avviso riguarda i Cda di Ama e Atac (di recente l'amministrazione Raggi ha annunciato la volontà di allargare la governance a Consigli di Amministrazione a tre membri per queste due società, ndr), ma non solo. È possibile presentare candidatura...