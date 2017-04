Naike Rivelli contro Ilary Blasi in topless: "Io e mamma mai al Gf Vip"

Martedì 11 Aprile 2017, 11:29

“Sono dovuta andare di corsa dal chirurgo plastico per cercare di assomigliare a Ilary Blasi. Ho notato che tutti i "vip" hanno dei social, che però sembra vengano usati solo per farsi selfie e foto banali...quindi ho preso l'iniziativa è sono andata a rifarmi per comunicare a tutti in veste di Naike Blasi, visto che la tipa in questione continua ad ignorarmi (viviamo nella stessa città Roma Capitale) che né io, né la mia mamma, Ornella Muti parteciperanno Mai al Grande Fratello VIP”. Queste le parole di Naike Rivelli postate su Instagram.

