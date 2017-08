Vacchi in mutande, anzi peggio: dopo il pignoramento la social star perde anche gli slip

Venerdì 11 Agosto 2017 - Ultimo aggiornamento: 16:34 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Non è ancora chiara la portata effettiva delle conseguenze del pignoramento da dieci milioni di euro sulle finanze di Gianluca Vacchi, ma intanto l'ereditiero e star dei social continua a festeggiare anche dopo il suo cinquantesimo compleanno.Dopo la prima risposta agli haters , che erano arrivati a festeggiare il sequestro di beni per un valore complessivo di dieci milioni, Vacchi è stato immortalato da 'Chi' mentre si rilassa a Porto Cervo. Dopo il pignoramento, evidentemente, Gianluca ha deciso di far rientro in Italia senza tuttavia rinunciare a sole e mare. Durante il soggiorno in Sardegna, il personaggio social è stato anche paparazzato mentre si toglie anche il costumino a slip bianco e mette in mostra i 'gioielli di famiglia'. Gli unici che nessun ufficiale giudiziario potrà mai portare via...