Stefano De Martino, caos sul volo per Ibiza e gaffe sull'ex Belen

Caos sul volo Napoli-Ibiza, dove è stato girato un video diventato in poco tempo virale. A scatenare il panico sull'areo ci ha pensatoIl ballerino “dirige” un coro improvvisato con i fan sulle note di “O surdato nnamurato”. E in un'intervista precedente aveva fatto una gaffe su Belen Rodriguez.In occasione di una puntata della trasmissione dila star di Amici di Maria De Filippi ha raccontato davanti a 5000 persone gli esordi della sua carriera e i sogni per il futuro. Una signora, dal pubblico gli ha augurato di restare per 100 anni con Belen Rodriguez, sua ex moglie. "Ma è una minaccia? Sto scherzando... Si è persa un passaggio...Quando faranno le repliche guardate tutte le puntate, vi manca un pezzo. Il rapporto è buonissimo, veramente", la risposta.Il ballerino partenopeo e la showgirl argentina sono stati sposati per tre anni, fino alla rottura nel 2015. Ad inizio 2016 è stata avviata la procedura per il divorzio.