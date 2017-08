Scatti hot sul mare di Ischia per Anna Brancati

Venerdì 18 Agosto 2017 - Ultimo aggiornamento: 19-08-2017 11:57 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Scatti rubati che stanno facendo impazzire il web. Fan scatenati su facebook per le immagini di una attrice bella e intrigante come lei che si bagna nel mare di Cartaromana a Ischia.E non poteva essere altrimenti nelle foto del re dei paparazzi napoletani, Eugenio Blasio, che ha sorpreso Anna Brancati, - l'attrice rivelazione del cinema italiano, scoperta dalla Comencini e ovviamente in Gomorra 2 nel ruolo della proprietaria del "negozio Caruso" dove lavorava 'Patrizia'e dove si andava a vestire 'Scianel' - a bagnarsi nello specchio d'acqua degli scogli di Sant'Anna, dalla piattaforma a mare dello Strand Delfini.La bella attrice flegrea che sta conoscendo momenti di grande popolarita' e che anche in questi giorni e' impegnata sull'ennesimo set, aveva gia' attirato l'attenzione nel luglio scorso sempre sull'isola verde, in occasione del premio che ha ricevuto all'Ischia Global Film Fest, dove a differenza di altre star affermate o emergenti come lei, non aveva offerto particolari spunti di gossip, nonostante la sua prorompenza fisica e caratteriale ed il suo accattivante sorriso. Sempre composta seppure sorridente e travolgente nel suo modo di relazionarsi. Qualche scatto in compagnia di Antonio Banderas e di Armand Assante ci fu al gala ufficiale del festival organizzato da Pascal Vicedomini, ma nessuna frequentazione particolare.Un atteggiamento il suo che ha finito per generare tanta la curiosita' per quella che e' la sua vita privata. Che resta un mistero, i virtu' di questo suo atteggiamento, spesso da anti-diva, che la giovane attrice dimostra di mantenere in pubblico. Sempre da sola, anche quando comne in questi giorni ha deciso di concedersi dei rinfrescanti bagni nelle acque ischitane.Anche in questa occasione l'attrice dagli occhioni verdi e con quel suo sorriso travolgente e la innata bellezza, che attirano tanta curiosità, è arrivata da sola sull'isola e non ha nessuno al suo fianco. Insomma, la vincitrice del Premio Malafemmena 2017 per la sua interpretazione da protagonista nel recentissimo "La parrucchiera", concede davvero pochissimo al pettegolezzo estivo e abbastanza all'impegno sociale per la sua terra d'origine, considerato che in pochi mesi ha inaugurato ben sette centri antiviolenza nel napoletano.