Sarah Nile regala ai fan il primo topless del 2017: ma è troppo magra

Lunedì 2 Gennaio 2017

#buongiorno πŸ˜„ #stamattinasivaalmare 🌊 #solebaciami β˜€οΈ #chefatica πŸ™ˆ Una foto pubblicata da sarahnile πŸ’ (@sarahnile) in data: 1 Gen 2017 alle ore 23:16 PST

Il primo topless del 2017 appartiene a. L'ex gieffina ha regalato ai suoi fan una foto senza veli, ma su Instagram non sono mancati commenti allarmati. La Nile è apparsa, infatti, troppo magra.I followers davanti al selfie bollente si chiedono dove siano finite le sue famose forme. C'è anche chi consiglia all'ex gieffina di mettere su qualche chilo. Sarah sembra invece sfoggiare con orgoglio il suo fisico con uno slip abbassato in modo strategico. In questi primi giorni dell'anno è con il non più ex Pierluigi Montuoro a New York. I due si erano lasciati ai tempi della partecipazione della Nile al Grande Fratello 10, ma nelle ultime settimane hanno ripreso a frequentarsi, ufficializzando il ritorno di fiamma via social.

