Raoul Bova e Rocio Morales a spasso con Luna: "Per la piccola vedo alcuni fratellini"

ROMA – Sono tutti e due molto impegnati sul lavoro (il cinepanettone “Natale da chef” per lei e la fiction “Medici 2” per lui), ma lontano deal setdedicano il loro tempo alla figlia Luna.La coppia è stata fotografata da “Nuovo” durante una passeggiata per la Capitale con la piccola, tenuta in braccio dal papà.Sembra che Luna però non sarà l’unica erede della coppia dato che Rocio ha fatto sapere che la famiglia si poterebbe allargare: “Nel futuro della nostra piccola vedo alcuni fratellini”.