Mercoledì 28 Dicembre 2016, 12:19

Una coppia di giovani coniugi, sposati da oltre tre anni, non ne poteva più di sentirsi dire sempre la stessa cosa dai parenti e dagli amici: «Ormai è passato del tempo, cosa aspettate a fare un figlio?».Come riporta l'edizione originale dell' HuffPost , Nick e Carrie Jensen, che vivono nell'Iowa, hanno deciso di dare una lieta notizia a tutti, e per farlo hanno scelto un social molto popolare Oltreoceano come Imgur Nei quattro scatti postati dalla coppia, si vede Carrie misurare la propria circonferenza del ventre e mostrare orgogliosa quello che sembrerebbe essere un pancione. In realtà, si tratta del nuovo membro della famiglia Jensen: uno splendido cucciolo di golden retriever, a cui è stato dato il nome di Leelu.«Io e mio marito siamo sposati da tre anni e tutti ci mettono pressione per avere un figlio» - scrive Carrie su Imgur - «Ci siamo andati vicini, vero?».

