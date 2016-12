Paola Caruso: "Vorrei essere più magra e avere la sesta"

Giovedì 22 Dicembre 2016, 09:38

Ho detto addio a tutti i brufoli e i punti neri con questa meravigliosa maschera di @hellobody_it Non ci credevo ma mi ha migliorato tantissimo la pelle, ne sono troppo felice:) Ve la consiglio e ho chiesto all'azienda un codice per voi per farvi avere il 15% su www.hellobody.it Usate "caruso15" e non ve ne pentirete. #hellobody #loveyourbody#paolacaruso#blondie#mask #face#top#beauty#home#relax Una foto pubblicata da Paola Lucia Caruso (@paolacarusoreal) in data: 24 Nov 2016 alle ore 10:07 PST

Sul set @un_natale_al_sud nei cinema vi aspetto 💋💋💋🎄 @kontatto_official @miabag @milanobijoux @loribluofficial #paolacaruso #unnatalealsud #cinema#cinepanettone #kontatto#miabag#milanobijoux#loriblu Una foto pubblicata da Paola Lucia Caruso (@paolacarusoreal) in data: 3 Dic 2016 alle ore 05:13 PST

Ricorderò per sempre la prima scena da attrice nella mia vita @un_natale_al_sud 🎄🎥 👠 @richblacklabel #kimbasinger #9settimaneemezzo #spogliarello #paolacaruso#unnatalealsud#remake #richmond#attrice#laprimavolta#sexy#sulset#ricordi❤️ Una foto pubblicata da Paola Lucia Caruso (@paolacarusoreal) in data: 10 Dic 2016 alle ore 05:57 PST

Nonostante abbia un fisico mozzafiato,vuole fare un ritocchino al suo corpo: la, che si trova nella giuria della trasmissione '', ammette di non essere molto felice delle sue curve.Nel corso di un'intervista rilasciata aammette che modificherebbe alcuni parti del suo corpo, seno incluso: "Vorrei essere più magra - confessa in un'intervista a- avere i capelli più lunghi e il seno più grande, magari una sesta invece della mia attuale quinta".Le sue curve mozzafiato spaventano gli uomoni., infatti, è attualmente single: "Sogno di incontrare finalmente un uomo che mi faccia battere il cuore e mi accetti per quella che sono - ha rivelato a- Sono un po' sfortunata da questo punto di vista. Per un uomo a quanto pare non è semplice starmi vicino, perché sono appariscente e allo stesso tempo ho un carattere forte, dico quello che penso sia su quello che mi piace sia su quello che non mi va bene. E negli uomini questo mio modo d'essere".

