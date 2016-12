Mel C si confessa: "I miei problemi con il cibo per colpa delle Spice Girls"

Martedì 27 Dicembre 2016, 17:18

Tough session #gohardorgohome #fitness 💪🏼✌🏼️👊🏼 @nike @asicseurope Una foto pubblicata da Melanie C (@melaniecmusic) in data: 13 Dic 2016 alle ore 07:20 PST

Out tomorrow! #behindthescenes @modzik #MelanieCXModzik #obession #Modzik50 @mattholyoak @colinebach @akgunmanisali @nazsonmez 💙 Un video pubblicato da Melanie C (@melaniecmusic) in data: 14 Dic 2016 alle ore 14:53 PST

#tbt our first UK Christmas number 1 Twenty years ago this week! Merry Christmas @emmaleebunton @officialmelb @victoriabeckham & @therealgerihalliwell 🥂🎄🇬🇧✌🏼shot by the incredible @ellenvonunwerth #girlpower Una foto pubblicata da Melanie C (@melaniecmusic) in data: 22 Dic 2016 alle ore 14:02 PST

MILANO – “Militavo nelle Spice quando avevo soltanto 20 anni e non è stato un periodo facile. Sviluppai disordini alimentari. Ero sotto i riflettori, venivo fotografata continuamente e cominciai ad essere più attenta a come appariva il mio corpo”.In un’intervista alla BBC,(al secolo Melanie Jayne Chisholm), del gruppo delleconfessa i suoi problemi passati con il“Ho negato la cosa per molto tempo, facevo finta di non vedere il mio problema, ma allo stesso tempo ho sempre cercato di fare qualcosa per stare meglio, come ricorrere all'agopuntura.E lo sport divenne importantissimo. Essere nelle Spice era incredibile ma anche molto duro. Ero giovane e impressionabile, e spesso era difficile leggere tutti i commenti su di me. I tabloid erano crudeli sul mio aspetto, lo definivano "troppo mascolino". Poi sono riuscita ad "attrezzarmi”…”.Oggi ha 42 anni ed è mamma di una bimba di 7: “Mi piace essere fisicamente in forma e, ovviamente, per esserlo devi assicurarti di mangiare le cose giuste”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA