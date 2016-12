Paga 3,7 milioni per fare sesso con Megan Fox. Ma è l'esperienza peggiore della sua vita

Martedì 27 Dicembre 2016, 12:23

Un uomo d'affari non troppo scaltro e alla ricerca dell'amore nei posti sbagliati sostiene di essere stato truffato da una agenzia di escort alla quale ha corrisposto la cifra di 3,7 milioni di dollari in cambio di un incontro intimo con Megan Fox, l'attrice di Independence Day Angelababy, e la modella di Victoria 's Secret Candice Swanepoel. Non sorprende che nessuna delle tre star si sia presentata all'appuntamento e abbia lasciato l'ingenuo Yu 'Martin' Xu non solo deluso, ma anche così furioso da aver deciso di fare causa alla Royal Court Escorts per cercare di ottenere indietro i suoi soldi. L'agenzia, dal suo canto, non ha intenzione di ammettere la truffa e sta organizzando una strategia difensiva.

