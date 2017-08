Madonna compie 59 anni in Puglia e festeggia ballando la pizzica

Life ๐ŸŽ‰Love ♥๏ธMusic๐ŸŽผDance๐Ÿ’ƒ๐ŸปLa Familia ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น๐ŸŒ๐ŸŒŽ๐ŸŒ♥๏ธ๐Ÿ™๐Ÿป Thank you everyone! ๐Ÿ™๐Ÿป Un post condiviso da Madonna (@madonna) in data: 15 Ago 2017 alle ore 19:49 PDT

Le origini italiane hanno inevitabilmente richiamato Madonna nel nostro paese: la diva pop statunitense, infatti, ha scelto la Puglia per festeggiare i suoi 59 anni.Nella masseria scelta per la serata del suo compleanno, Madonna si è cimentata nella pizzica, il celebre ballo tradizionale pugliese. Il filmato è stato pubblicato dalla popstar sul suo profilo Instagram. Madonna, in abito di pizzo nero fiorato, ha ballato freneticamente davanti ad alcune decine di spettatori.L'artista statunitense è arrivata il Puglia la sera del 13 agosto con un jet privato e, come lo scorso anno, si trova ora nella struttura ricettiva Borgo Egnazia, a Savelletri di Fasano, nel Brindisino. Stavolta con lei ci sono anche Stella ed Esther, le due gemelline del Malawi che ha adottato.