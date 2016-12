Luciana Littizzetto dopo la morte del padre: "Sarà un Natale difficile"

Giovedì 22 Dicembre 2016, 12:16

Una perdita che ha bisogno di tempo per essere assorbita, ma che ha generato una ferita che difficilmente verrà rimarginata.ha perso suo padre lo scorso maggio: nei periodi di festa, come può essere il Natale, il pensiero per i cari che non ci sono più diventa ricorrente.Nel corso di un'intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni , infatti, Luciana ha svelato una parte di sè molto malinconica: "Natale è impegnativo e questo non sarà una passeggiata di salute - ha ammesso-. Io sono stata fortunata nella vita, non avevo mai avuto un lutto così vicino e potente. Pur sapendo che papà aveva 87 anni, era un bravo uomo e la sua vita l'ha vissuta, certe separazioni ti ribaltano. Devi fare ridere, ma dentro devi far cadere tutte le foglie morte e poi rimetterle. Non è facile, però si fa. E' la vita. Succede a tutti, anche peggio. Ci sono momenti in cui si cerca, ci si sbatte e non ci si accorge che le cose importanti le abbiamo accanto", ha concluso la

