Mercoledì 4 Gennaio 2017, 13:00

riappare per la prima volta in copertina dopo aver inscenato il suo sequestro a New York. A Portofino si mostra elegante in doppiopetto e cravatta, ma con lo sguardo cupo e un cerotto in fronte.Immortalato da 'Diva e Donna', capelli pettinati, barba leggermente lunga ma curata, il rampollo di casa Agnelli è rientrato in Italia per partecipare a ai funerali dell'amica Franca Sozzani, storica direttrice di 'Vogue Italia', scomparsa il 22 dicembre scorso dopo una lunga malattia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA